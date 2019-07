Verrät Michael Sheen (50) hier das Geschlecht seines ungeborenen Kindes? Erst vor wenigen Tagen verkündete der Schauspieler die zuckersüße Nachricht, dass er und seine 25-jährige Partnerin Anna Lundberg ihr erstes gemeinsames Kind erwarten! Der 50-Jährige, der bereits eine erwachsene Tochter hat, wird damit bald zum zweiten Mal Vater. Doch dürfen er und seine Liebste sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Dieses Geheimnis könnte der werdende Papa nun versehentlich gelüftet haben!

In der TV-Show Good Morning Britain wurde Michael am Freitag auf sein erneutes Familienglück angesprochen, woraufhin er freudig erwiderte: "Meine andere Tochter ist 20 Jahre alt. Es ist eine Weile her, dass ich diesen Weg gegangen bin." Könnte das etwa bedeuten, dass der "Twilight"-Darsteller wieder Vater einer Tochter wird? Details zur Schwangerschaft wollte der Brite nicht preisgeben, betonte im Interview jedoch: "Es ist fantastisch. Ich freue mich wirklich sehr."

Seine erste Tochter Lily Mo (20) kam bereits im Jahr 1999 zur Welt und stammt aus seiner Beziehung zu Schauspielerin Kate Beckinsale (46), mit der er acht Jahre lang zusammen war. Im Jahr 2003 trennte sich das Paar jedoch. Michael zog daraufhin zurück nach London, während seine Tochter bei ihrer Mutter in Los Angeles aufwuchs. Dennoch versuchten die Eltern, Lily weiterhin gemeinsam großzuziehen.

Getty Images Schauspieler Michael Sheen

Anzeige

Splash News Michael Sheen bei der "Good Omens"-Weltpremiere

Anzeige

Imeh Akpanudosen/Getty Images Kate Beckinsale und Lily Mo Sheen 2013 in Santa Monica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de