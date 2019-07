Führt Evelyn Burdecki (30) ihre Fans bewusst in die Irre? Nächste Woche läuft das Finale von The Masked Singer – dann steht endgültig fest, welche Promis sich unter den Kostümierungen von Grashüpfer, Astronaut, Kudu, Engel und dem Monster verbergen. Die Zuschauer können also noch knapp eine Woche munter raten. Die heißesten Favoritinnen für das Monster sind aktuell die Boxerin Susi Kentikian (31) und das Reality-Sternchen Evelyn. Nach den vielen Gerüchten bezieht die Blondine nun Stellung zu den Spekulationen!

Die musikalische Rateshow lief Donnerstag Abend live in Köln – laut Evelyn habe sie sich selbst gar nicht in der Rhein-Metropole aufgehalten. Zu einem Boomerang auf Instagram, in dem sie mit dem Popo wackelt und mit ihren Händen ein Herz formt, schreibt sie: "Ihr Lieben, heiß ist es auf dem Sand, ich bleibe für immer am Strand! Wo, verrate ich lieber mal nicht, aber ein Fernsehstudio ist das hier definitiv nicht!" Noch eindeutiger wird sie in den dazugehörigen Hashtags wie #NoMonster.

Auch die gestreuten Hinweise passen nicht perfekt zu der Dschungelcamp-Queen, sondern viel besser zu Susi. Außerdem verriet die 31-Jährige schon im Dezember gegenüber Promiflash, dass sie sich vorstellen könne, irgendwann als Sängerin zu arbeiten: "Zu meiner Gesangskarriere sage ich nichts. Ich bin so ein vielseitiger Mensch und ich mach einfach Dinge, die mir Spaß machen und Musik gehört dazu." Wer, glaubt ihr, ist das Monster? Stimmt ab!

Joshua Sammer/Getty Images ; ActionPress Evelyn Burdecki, Ex-"Let's Dance"-Kandidatin

Becher/WENN.com Susianna Kentikian bei The Perfect Easter Table 2018

Oliver Hardt/Getty Images Susi Kentikian bei der Movie Meets Media Night, 2018

