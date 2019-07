Hier lässt sich die Verwandtschaft keinesfalls leugnen! Im Gegensatz zu Daniela Katzenberger (32) sowie Mann Lucas Cordalis (51) und auch Mama Iris Klein (52) steht ihr Bruder Tobias nicht in der Öffentlichkeit. Fotos des Geschwisterpaares sind daher eher selten. Umso mehr dürften sich die Katzen-Fans jetzt über diesen Schnappschuss freuen: Dani verwandelt sich dank einer App in eine maskuline Ausgabe – und sieht plötzlich aus wie Tobias, wie ein gemeinsames Foto beweist.

"In der männlichen Version von mir selbst sehe ich aus wie mein Bruder", schreibt die Kultblondine zu drei Bildern auf Instagram, auf denen die Ähnlichkeit tatsächlich unverkennbar ist. In den Augen der User hat Dani allerdings auch noch andere Twins: "Ich finde, du siehst eher aus wie Bill Kaulitz (29)", kommentiert eine Nutzerin das Posting und bekommt dafür viel Zuspruch. Ebenfalls ganz vorne mit dabei: Game of Thrones-Star Kit Harington (32) alias Jon Snow oder auch Ex-Bachelorette-Boy Johannes Haller (31).

Zuletzt zeigte die 32-Jährige Tobias im April. Danielas Follower durften sich über witziges Throwback-Pic freuen, auf dem die beiden als Kids in Schlafanzügen rumtoben.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Bruder Tobias

Getty Images Kit Harington im April 2019

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihr Bruder Tobias

