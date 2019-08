Ist die Liebe zu Khloe Kardashian (35) damit endgültig Geschichte? Im Februar hatte Tristan Thompson (28) erneut für einen Skandal gesorgt: Er hat die Designerin wieder betrogen – und das ausgerechnet mit Jordyn Woods (21). Während Khloe ihren untreuen Freund aus ihrem Leben strich, wollte der Profi-Sportler die Mutter seiner Tochter zuletzt zurückerobern. Diese Pläne haben sich nun offenbar geändert: Tristan soll mit einer anderen Ex und dem gemeinsamen Sohn im Urlaub sein!

Während zwischen Tristan und seine Verflossenene Jordan Craig in der Vergangenheit eher dicke Luft herrschte, scheint es zwischen den beiden nun wieder etwas besser zu laufen. Wie The YBF berichtet, soll der Basketballer aktuell mit der 28-Jährigen und dem zweijährigen Söhnchen Prince eine sonnige Auszeit in Jamaika genießen. Auf den Instagram-Profilen der eigentlichen Ex-Partner finden sich auch Schnappschüsse des Urlaubs. Allerdings taucht Tristan nicht im Feed des Models auf – und bisher hat es auch kein Foto von Jordan geschafft, auf dem Kanal des 28-Jährigen zu erscheinen. Der Beziehungsstatus der beiden ist noch ungeklärt.

Laut People hat Tristan nicht nur die Chance, sich seiner kleinen Familie wieder anzunähern – auch zu den Eltern seiner Ex-Freundin, die aus Jamaika stammen, könnte er nach dem Betrugsdrama wieder eine bessere Beziehung aufbauen. Jordan hatte ihm damals vorgeworfen, mit Khloe angebandelt zu haben, als sie noch zusammen gewesen seien.

Instagram / realtristan13 Instagram-Post von Tristan Thompson

Anzeige

Instagram / alleyesonjordyc Prince Thompson und Jordan Craig im Urlaub

Anzeige

Instagram / alleyesonjordyc Jordan Craig auf Jamaika

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de