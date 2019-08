Eine bewegende Vergangenheit: Erst letzte Woche hat Bella Thorne (21) ein Gedicht aus ihrem neuen Buch veröffentlicht, das sie für ihre Mutter Tamara geschrieben hat. Die Schauspielerin verarbeitet darin ihre schwere Beziehung, denn nicht immer hatten die beiden ein gutes Verhältnis zueinander – oft habe ihr eine Person gefehlt, die ihr zeigte, wie sie Probleme und Hürden meistern kann, verriet die Hollywood-Beauty jetzt in einem Interview.

Wirklichen Halt in schweren Zeiten habe ihre Mutter ihr nicht bieten können, erklärt Bella im Gespräch mit Keke Palmer (25) in der Talkshow Strahan & Sara. "Ich wollte akzeptiert werden. Ich wollte wertgeschätzt werden und Liebe dafür bekommen, wer ich war, wie ich aussah", betonte die 21-Jährige. "Ich wollte eine Erziehung bekommen, ich wollte das Gefühl haben, eine Stimme zu haben, ich wollte so viele Dinge. Aber ich habe nie etwas gesagt, also kann man den Leuten um sich herum nur bedingt einen Vorwurf machen, ohne sich nicht auch selbst dafür zu beschuldigen", ließ Bella ihren Gefühlen freien Lauf.

Weil sie schon als Kind zum Star wurde, habe auch ihre Psyche gelitten, so die heutige Schauspielerin: "Ich wurde mein ganzes Leben lang dazu erzogen, es anderen Menschen recht zu machen. Was glaubst du, warum all die Kinderstars durchdrehen? Sie finden einfach nur einen Weg, um sich selbst gerecht zu werden oder sie fragen sich endlich, was sie möchten", erklärte Bella. Sie selbst wisse das bis heute nicht.

Instagram / bellathorne Bella Thorne im Juni 2019

Dimitrios Kambouris/Getty Images Bella Thorne in New York City

David Becker/Getty Images for Park MGM Bella Thorne, Januar 2019

