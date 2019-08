Eine neue Herausforderung für Kaley Cuoco (33)! Ganze zwölf Jahre lang stand die Schauspielerin als Penny für die Kultserie The Big Bang Theory vor der Kamera – und eroberte mit ihrer leicht naiven Art die Herzen der Zuschauer. Vor wenigen Monaten wurde allerdings die letzte Folge der kultigen Nerd-Serie abgedreht. Stattdessen steht für die TV-Blondine nun ein neuer Job an: Und dieses Mal darf Kaley zu ihrer großen Begeisterung mit Schimpfwörtern um sich schmeißen!

In der animierten DC-Comic-Verfilmung "Harley Quinn" wird Kaley nicht nur als Produzentin mitwirken: Die 33-Jährige wird der durchgedrehten Hauptfigur ihre Stimme leihen! Wie sie laut People verriet, sei es "sehr befreiend" für sie gewesen, "F-Bomben" abwerfen zu können: "Ich habe es verdammt noch mal geliebt. Es hat so viel Spaß gemacht, weil ich[...] ein kleines schmutziges Mundwerk habe. Und es war toll, einfach schreien und kämpfen und ein knallharter Typ sein zu können – was Harley Quinn ist", schwärmte die Beauty von ihrer Arbeit.

Harley und ihre fluchende Art scheinen Kaley aber auch in ihrem Alltag nicht losgelassen zu haben: "Ich sagte mir: 'Oh mein Gott, du musst dich beruhigen. Du bist nicht Harley Quinn, wenn du einen Kaffee holst. Beruhige dich einfach.'" Wann "Harley Quinn" Premiere feiert, steht noch nicht fest. Freut ihr euch schon auf den Streifen? Stimmt ab!

ActionPress / Collection Christophel Schauspielerin Margot Robbie als Harley Quinn in "Suicide Squad"

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

Nicky Nelson/WENN Kaley Cuoco beim PaleyFest Los Angeles

