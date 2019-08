Bescheidene Worte eines Superstars! Leonardo DiCaprio (44) ist nicht nur Oscar-Preisträger, sondern auch einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Seine Karriere startete er im zarten Alter von 14 Jahren als Darsteller in Werbespots, bevor ihm in den 90er-Jahren mit Rollen in "Romeo und Julia" oder Titanic endgültig der weltweite Durchbruch gelang. Nun hat der 44-Jährige über seinen Erfolg gesprochen – und ist sich sicher: Als Schauspieler hatte er schlicht und ergreifend Glück!

"Ich weiß, wie viel Glück ich hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein", sagte Leo gegenüber der britischen Zeitung The Mirror. Er sei in der Filmindustrie groß geworden, sehr viele seiner Freunde seien Schauspieler: "Ich weiß, wie schwierig es ist, Arbeit zu finden." Wenn er dieses Glück nicht gehabt hätte, wäre sein Leben völlig anders verlaufen, betonte der passionierte Umweltschützer.

Leo erklärte aber auch, auf seinem Weg viele Probleme gehabt zu haben: "Ich glaube, jeder hat sich an einem Punkt seiner Karriere schon einmal als Außenseiter gefühlt." Bei ihm selbst sei dies am Anfang seiner Karriere der Fall gewesen. Der "Once Upon A Time In Hollywood"-Star vergleicht seine eigene Situation schlussendlich so: "Es fühlt sich an wie in einer mythischen Welt, in der eine gute Fee zu deinem Haus kommt und dich auswählt." Ohne diesen einen Moment des Glücks wäre er nicht das, was er heute ist.

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Leonardo DiCaprio im Jahr 1993

Anzeige

Everett Collection / Actionpress Leonardo DiCaprio in "Titanic", 1997

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio im April 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de