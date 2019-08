Diese Neuerung hat es tatsächlich in sich! Das die Teilnahme an Promi Big Brother kein Zuckerschlecken ist, ist wohl allseits bekannt. Besonders das Leben im Armutsbereich ist weit entfernt von einem Fünf-Sterne-Urlaub. Doch diesmal hat sich der große Bruder eine ganz besondere Regel einfallen lassen, bei der die prominenten Kandidaten zweimal hinhören müssen. Die Bewohner dürfen in diesem Jahr tatsächlich nur einen einzigen persönlichen Gegenstand mit ins Haus nehmen.

Für alle Promis geht es zunächst auf den Campingplatz, wo man natürlich vergebens nach Luxus sucht. Als sei das nicht schon schwer genug, fällt das Gepäck der Stars sehr spartanisch aus. Beim Einzug dürfen Ginger Costello, Jürgen Trovato und Co. nur eine Sache aus ihrem Koffer mitnehmen. Im Vergleich zur letzten Staffel ganz schön wenig. Schließlich hatte der Cast 2018 noch um seine persönlichen Dinge würfeln dürfen. Mit viel Glück hätten die Teilnehmer sogar mit zwölf Lieblingsstücken einziehen können. Immerhin zeigt der Sender aber etwas Gnade und stattet seine Stars mit einem Camping-Set aus: Um Klopapier, Zahnbürste, Handtuch und weitere nützliche Dinge müssen sie sich also keine Sorgen machen.

Germany's next Topmodel-Beauty Theresia Fischer hat sogar doppelt Glück. Sie darf neben einer dicken Jacke natürlich auch ihren legendären Begleiter mitnehmen. Kuschel-Bieber Herbert muss also nicht Zuhause auf seine Besitzerin warten. Für viele Twitter-User ist das allerdings ein Unding – schließlich darf das Model damit vorerst als einzige Kandidatin zwei Sachen aussuchen.

