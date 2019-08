Die bis dato erfolgreichste Das Sommerhaus der Stars-Staffel wird mit einem Mega-Finale enden! Seit wenigen Wochen zoffen sich Elena Miras (27), Willi Herren (44) und Co. in der kargen Promi-Herberge in Portugal. Die vergangene Folge, in der Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) von ihren Mitbewohner rausgewählt wurden, hat so viele Fans wie nie vor die Bildschirme gezogen. Das Publikum darf sich jetzt schon auf einen ausgedehnten Abschluss freuen: Die letzte Episode wird in Kombination mit einem Special insgesamt vier Stunden dauern.

RTL belässt es zum Ende der Erfolgsstaffel am 3. September nicht bei der zweistündigen Finalfolge zur Prime-Time: Nach der Siegerehrung folgt ab 22:15 Uhr ein ebenfalls knapp zweistündiges Special, in dem die besten Momente aus vier Sommerhaus-Jahren zu sehen sein werden. Die Sendung trägt den Titel "Das Sommerhaus von A bis Z – Die Highlights aus vier Staffeln".

Bis es so weit ist, liegen noch drei Folgen vor den Zuschauern. Für die kommende vierte Episode gibt es bislang noch keinen Trailer zu sehen, doch sie dürfte es auch in sich haben: Das umstrittene Wendler-Pärchen zieht aus und damit könnte Sabrina Lange (52), die sich für den Schlagersänger und seine 28 Jahre jüngere Freundin ausgesprochen hatte, plötzlich zur Zielscheibe werden – in dem Punkt sind sich zumindest 79,7 Prozent von 1.255 Promiflash-Lesern in einer Umfrage einig...

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW /Stefan "Das Sommerhaus der Stars" 2019

Anzeige

TVNOW Michael Wendler und Willi Herren in "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Thomas Graf, Sabrina Lange und Michael Wendler bei "Das Sommerhaus der Stars", 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de