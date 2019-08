Timur Ülker (30) schwebt im Vater-Glück! Gemeinsam mit seiner Partnerin Caroline Steinhof erwartet der GZSZ-Star derzeit seinen allerersten Sohn. Das erste Kind wird es aber nicht für die Turteltauben – vor vier Jahren wurden die beiden bereits Eltern einer Tochter. Die kleine Illeya ist der ganze Stolz des Paares! Wie viel sein Spross dem Schauspieler bedeutet, beweist nun auch diese Aktion: Im Netz richtete Timur jetzt rührende Worte an seine Illeya!

"Mein ganzer Stolz", betitelte er das hübsche Vater-Tochter-Foto, das sie bei einer Bootstour zeigt, auf Instagram. "Kinder zu haben ist ein Privileg, das wir zu schätzen wissen sollten, und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, um dir die Weichen für eine aussichtsvolle Zukunft zu stellen", versprach er seinem Nachwuchs. Er werde immer für sie da sein, wenn sie ihn braucht. "Ich bin dein Rettungsring, dein Leuchtturm und dein Fels in der Brandung", betonte der 29-Jährige und schloss seine zauberhafte Botschaft mit den Worten: "In Liebe, dein schusseliger Baba."

Bis Timur derartige Liebesbekundungen auch an sein zweites Kind richten kann, dauert es nicht mehr allzu lange: Der geplante Geburtstermin seines Sohnes liegt im kommenden Herbst. Was sagt ihr zu seinen Zeilen an Illeya? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Partnerin Caroline Steinhof und Tochter Illeya

Instagram / timuruelker GZSZ-Star Timur Ülker mit seiner Tochter Illeya

Instagram / timuruelker Timur Ülker mit seiner Freundin und der gemeinsamen Tochter

