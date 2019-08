Isa Martíno ist total erschlankt! Im vergangenen Jahr begeisterte der Sänger die DSDS-Zuschauer mit seinem spanisch-türkischen Temperament und trällerte sich bis in die Live-Shows. Was viele seiner Fans nicht wussten: So richtig wohl hatte er sich nicht gefühlt in seiner Haut. Deshalb hat er sich nun für eine Ernährungsumstellung und eine Fettabsaugung entschieden. Über drei Liter habe Isa bei dem Eingriff verloren!

Via Instagram meldete er sich 23 Tage nach der Beauty-OP bei seinen Followern und postete ein Vorher-Nachher-Vergleichsbild. "Es wurden mir 3,4 Liter Fett herausgezogen. Es ist unglaublich, aber für mich heftig krass, was man in Kürze mit plastischer und ästhetischer Chirurgie und Ernährungsumstellung alles anstellen kann", schwärmte der Entertainer. Vor ein paar Jahren hätte er sich nicht getraut, sich öffentlich so zu zeigen.

Isa ist total froh, dass er den Schritt gewagt hat. "Man sollte zu seiner Wampe auch stehen, wenn man sich damit wohlfühlt, aber auch dazu, wenn man etwas dagegen unternimmt. Ich stehe voll und ganz zu meiner Entscheidung", bekundete der leidenschaftliche Musiker.

Instagram / isa.martino.official Isa Martíno im Februar 2019

Instagram / isa.martino.official Pietro Lombardi und Isa Martíno im Januar 2019

Instagram / isa.martino.official Isa Martíno im Oktober 2019 in Spanien

