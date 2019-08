Diese Hochzeit bleibt unvergessen: Als Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (38) sich im Mai 2018 das Jawort gaben, schrieben sie nicht nur royale Geschichte, auch Großbritannien profitierte von der Hochzeit. Schließlich war das Event mit einem enormen Medienrummel verbunden, wie er zuletzt 2011 bei Prinz William und Herzogin Kate zu spüren war. Seit der traumhaften Vermählung verzeichnet der Ort Windsor sogar deutlich mehr Touristen als in den Jahren zuvor.

Das Paar hatte in der St. George's Chapel in Windsor Castle geheiratet und dafür auch Stars wie George (58) und Amal Clooney (41), David (44) und Victoria Beckham (45) sowie Oprah Winfrey (65) eingeladen. Offenbar Grund genug für viele Touristen, die Geschehnisse, die im Fernsehen zu verfolgen waren, auch einmal vor Ort Revue passieren zu lassen. Laut Daily Mail kamen 2018 im Vergleich zu 2017 mehr als doppelt so viele Menschen, die in dem kleinen Ort Windsor übernachten wollten. Insgesamt zählte man im letzten Jahr 181.000 Besucher, die länger als einen Tag dort verweilten.

Und inzwischen gilt Windsor Castle sogar als die beliebteste Touristenattraktion Großbritanniens. In den sechs Monaten nach der royalen Hochzeit wurde ein Besucheranstieg von 92 Prozent verzeichnet.

Getty Images Prinz Harry im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de