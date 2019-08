Hana Nitsche (33) kann es kaum glauben: Ihre Tochter ist ein Jahr alt geworden! Am 17. August 2018 erblickte ihre kleine Prinzessin das Licht der Welt und stellt seitdem das Leben der Beauty komplett auf den Kopf. Mit ihren Fans teilt das Model immer wieder Einblicke aus ihrem Leben als Mama – so auch an dem Geburtstag ihrer Kleinen. Ziemlich emotional gesteht Hana, dass ihre Maus einfach zu schnell groß wird!

Sie feiert mit Töchterchen Aliya eine kleine Party: In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige jetzt ein paar niedliche Einblicke von der kleinen Geburtstagssause ihres Sprosses. "Ich bin gerade so emotional, weil ich an den Tag zurückdenken muss, an dem sie das Licht der Welt erblickte", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin in ihrem Beitrag. Vor allem könne sie aber nicht glauben, wie schnell ihre Aliya so groß werden konnte.

Vor Kurzem war es noch recht ruhig um Hana – ihre einmonatige Netzabstinenz erklärte die Schönheit in einem offenen Netz-Beitrag: Sie litt unter mentalen Problemen. "Du hast an all diesen anderen Dingen gearbeitet, aber deine geistige Gesundheit vernachlässigt", schrieb sie ehrlich an ihre Fans.

Instagram / hananitsche Hana Nitsches Tochter

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihrer Tochter Aliya

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihrer Tochter Aliya

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Hanas Tochter schon ein Jahr alt ist? Ja, das wusste ich! Nein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de