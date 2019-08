Das Promi Big Brother-Teilnehmerfeld lichtet sich! Seit gestern Abend kämpft erneut ein Kandidat weniger um den großen Sieg. Tobias Wegener und Jürgen Trovato wurden auf die Abschussliste gesetzt – und Letzterer schließlich von den Fans nach Hause geschickt. Nach der Sendung hat der TV-Ermittler dann verraten, welchem Mitstreiter er die Camp-Krone wünscht. Jürgen hat einen klaren Favoriten: Er wird Ex-Konkurrent Tobi die Däumchen drücken.

"Ich denke mal, Tobi wird vielleicht das Rennen machen, das würde ich ihm auch wünschen. Ich denke, ich werde ihn da, so gut ich kann, unterstützen", erklärt der "Die Trovatos"-Star nach seinem Auszug aus dem Fernseh-Knast in der Sixx Late Night Show – und lässt damit vermuten, dass auch er selbst für den Love Island-Star anrufen wird. Am Ende könne nur einer gewinnen und Jürgen sei gespannt, wer in den nächsten Tagen noch nominiert wird.

Auch eine weitere Kandidatin dürfte sich freuen, wenn Tobi bis ganz zum Schluss dabei wäre. Zwischen der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin Janine Pink und dem Kuppelshow-Teilnehmer knistert es im VIP-Lager gewaltig. "Wenn er gehen sollte, gehe ich aber sofort mit", ließ die Brünette verlauten – freute sich aber kurz darauf darüber, ihre Zeit im Camp weiterhin mit ihrem Liebsten verbringen zu dürfen.

© Sat.1 Jürgen Trovato bei "Promi Big Brother"

© Sat.1 "Love Island"-Star Tobias Wegener bei "Promi Big Brother"

Sat.1 / Promi Big Brother Janine Pink und Tobias Wegener bei "Promi Big Brother" 2019

