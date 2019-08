Es ist nicht das erste Mal, dass ein Promipärchen sich während der Ausstrahlung von Das Sommerhaus der Stars getrennt hat! Gerade machte die Nachricht die Runde, dass Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan ihre Beziehung beendet haben – obwohl sie aktuell noch zusammen in der Reality-Game-Show zu sehen sind. Schon in den vorherigen Jahren kam es zu solchen Situationen: Auch diese Duos gaben ihr Liebes-Aus noch vor dem großen Sendungsfinale bekannt!

Aktuell ist im Sommerhaus Halbzeit, noch vier Folgen stehen den verbliebenen Pärchen bevor. Doch das hat Benjamin und Kate nicht davon abgehalten, ihre Trennung öffentlich zu machen. In der ersten Staffel hielt es ein Paar aber nicht mal aus, mit der Verkündung ihres Beziehungsendes bis zur Ausstrahlung zu warten: Angelina Heger (27) und Rocco Stark (33) trennten sich bereits im Juni 2016 – ihre gemeinsamen Sommerhaus-Episoden wurden erst ab Mitte Juli gesendet.

Auch in der darauffolgenden Staffel war für ein Paar schon vor dem eigentlichen Sendestart Schluss: Nico Schwanz (41) und Saskia Atzerodt (27) gaben ihre Trennung am 2. August 2017, dem Tag der ersten Folge, bekannt. Obwohl die beiden am Ende die Sendung für sich entschieden hatten, konnte ihre Partnerschaft das nicht überstehen. Besonders bitter: Offenbar hatte Saskia das Malemodel eiskalt per SMS abserviert, statt ihm persönlich den Laufpass zu geben.

Bert Wollersheim (68) und Bobby Anne Baker (49) ereilte 2018 ein ähnliches Schicksal: Auch ihr Beziehungsbruch wurde am 9. Juli, dem Nachmittag vor der Ausstrahlung der ersten Sommerhaus-Ausgabe, verkündet. Nach dem Finale erklärte der Ex-Rotlichtbaron sogar, dass einzig und allein die Teilnahme an dem Challenge-Format ihrer Liebe den Todesstoß versetzt habe.

Patricia Blanco (48) erwischte es indes eiskalt: Auch sie war 2018 mit ihrem damaligen Freund Nico Gollnick (29) Teil des Sommerhaus-Casts. Noch während der Ausstrahlung tauchten Fummelfotos von ihrem Partner auf, die ihn mit Model Saskia Atzerodt zeigten. Wenige Wochen später entschieden sich Patricia und der 28-Jährige dann, getrennte Wege zu gehen.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Rocco Stark und Angelina Heger im "Sommerhaus der Stars"

Anzeige

ActionPress Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, 2017

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

TVNOW / Stefan Gregorowius Kate Merlan und Benjamin Boyce, Sommerhaus-Kandidaten 2019

Wusstet ihr noch, dass schon bei so vielen Sommerhaus-Paaren während der Ausstrahlung die Trennung bekannt gegeben wurde? Ja, ich habe das alles mitverfolgt! Nein, das habe ich total vergessen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de