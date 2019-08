Doreen Steinert (32) lässt tief blicken! Die Sängerin feierte gerade erst ihr Musik-Comeback. In dem Video zu ihrer neuen Single zeigt sich die Exfreundin von Rapper Sido (38) so sexy wie eh und je und begeistert ihre Fans mit einem ganz neuen Sound. Doch auch privat zeigt der ehemalige Nu Pagadi-Star jetzt, was sie zu bieten hat: Auf einem Schnappschuss posiert die Blondine scheinbar splitterfasernackt!

In ihrer Instagram-Story postet Doreen am Mittwoch ein Bild aus dem Bett. Zwischen den weißen Laken sehen ihre Follower viel nackte Haut – die 32-Jährige scheint gar keine Klamotten zu tragen. Das Foto kommentiert sie mit den Worten: "Ein Nickerchen machen". Mit diesem heißen Schlafzimmer-Pic wird die Musikerin definitiv zum wahren Blickfang!

Mit viel nackter Haut sorgt auch Heidi Klum (46) momentan für viel Wirbel. Erst kürzlich meldete sich das Topmodel mit einem überaus freizügigen Foto aus den Flitterwochen: Das Selfie der vierfachen Mama entblößt sogar einen winzigen Teil ihrer Nippel.

Getty Images Doreen Steinert 2017 in Berlin

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, Sängerin

Collage: Instagram Heidi Klum im August 2019

