Mit ihren 33 Jahren hatte Lindsay Lohan bislang ein bewegtes Leben. Sie startete im Kindesalter als Disney-Star, feierte als Schauspielerin Erfolge und machte später mit zahlreichen Skandalen und Abstürzen auf sich aufmerksam. Woran sich viele Fans vielleicht gar nicht mehr erinnern können: Die rothaarige Berühmtheit verfolgte zwischenzeitlich tatsächlich auch eine musikalische Karriere – und genau die will Lindsay nun erneut aufleben lassen!

Im Jahr 2008 veröffentlichte die gebürtige New Yorkerin ihren letzten Song "Bossy", seitdem gönnte sie sich musikalisch eine Pause. Doch ganz zur Freude ihrer Fans hat Lindsay hinter den Kulissen an neuer Musik gearbeitet. In der Radiosendung The Kris Fade Show wurde die neue Single "Xanax" des "Ein Zwilling kommt selten allein"-Stars in einem 30 Sekunden langen Teaser vorgestellt. Xanax ist ein Medikament gegen Angstzustände, das in den USA zu den verschreibungspflichtigen Pharmazeutika gehört. Warum Lindsay ihrem neuen Lied wohl ausgerechnet diesen Titel gab, versuchte Moderator Kris zu verdeutlichen: "Der Song handelt von Ängsten und Druck und davon, auf sich selbst zu achten. Und ich finde das ziemlich cool. Ich denke, dahinter steckt eine sehr wichtige Nachricht."

Wann "Xanax" erscheinen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Lange sollen Lindsays Fans laut der Sendung aber wohl nicht mehr darauf warten müssen. Freut ihr euch auf den neuen Hit? Stimmt ab!

