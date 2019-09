Sie macht alles für ihr kleines Mädchen! Im Februar hatte Khloe Kardashian (35) einen schweren Rückschlag verkraften müssen: Ihr damaliger Freund Tristan Thompson (28) hatte sie erneut betrogen. Die Designerin zog einen Schlussstrich unter ihre Beziehung. Komplett aus ihrem Leben streichen kann die Single-Mama den Basketballer aber nicht – er ist der Vater von Töchterchen True (1). Und für Khloe soll ein gutes Papa-Tochter-Verhältnis extrem wichtig sein!

Nachdem kurz nach der Trennung Gerüchte die Runde gemacht haben sollen, dass sich Tristan nicht um sein Mädchen kümmere, scheint sich das inzwischen geändert zu haben: Erst vor Kurzem teilte er einen Schnappschuss von True und seiner Mutter Andrea auf Social Media – offenbar ganz zur Freude seiner Ex-Freundin. "Khloe liebt es, dass True Quality-Time mit Tristan und ihrer Großmutter verbringt und sie hofft, dass die Beziehung im Laufe ihres Lebens weiter wächst", verriet ein HollywoodLife-Insider. Die 35-Jährige wisse, dass es für True wichtig sei, eine gute Beziehung zu beiden Eltern und den jeweiligen Familien zu haben und wolle daher alles dafür tun, um "diese Verbindung zu stärken".

Ihr großes Vorbild für funktionierendes Co-Parenting seien ihre Schwester Kourtney Kardashian (40) und ihr Ex Scott Disick (36), die sich trotz der Trennung gemeinsam um ihre drei Kinder kümmern: "Das ist alles, was Khloe für True will." Deshalb unterstütze die Reality-Queen Tristan dabei, Zeit mit True zu verbringen, um eine "liebevolle Vater-Tochter-Beziehung aufzubauen und aufrechtzuerhalten".

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und True Thompson im August 2019

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Anzeige

Instagram / realtristan13 True und Tristan Thompson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de