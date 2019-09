Bewegende Worte des Abschieds von Til Schweiger (55). Am Dienstag schockierte diese Nachricht die deutsche Filmwelt: Produzent Tom Zickler ist gestorben. Mit gerade einmal 55 Jahren erlag der Filmmogul einer kurzen, aber schweren Krankheit. Zu Lebzeiten arbeitete er viel mit Schauspieler Til Schweiger zusammen – gemeinsam mit ihm produzierte er unter anderem Filme wie "Kokowääh" oder "Keinohrhasen", Mitte der 1990er Jahre gründeten sie sogar ein Produktionsunternehmen. Til ist erschüttert über den Verlust seines guten Freundes – mit rührenden Zeilen verabschiedet er sich von Tom.

"Ich bin zutiefst erschüttert und sehr traurig, dass mein langjähriger Freund und Partner Tom Zickler so plötzlich verstorben ist", äußerte sich der Künstler gegenüber Bild. Ihre gemeinsame Reise und Freundschaft begann bereits 1997 – da drehten sie "Knockin' on Heaven's Door" zusammen, erinnerte sich Til. "Es war unser erster gemeinsamer Film, mit dem wir mit Thomas Jahn zusammen ein Stück Filmgeschichte geschrieben haben", fügte der Vierfach-Vater an.

Ebenfalls mit einem Zitat aus diesem Film verabschiedete sich Til auch von seinem Kumpel: "Tom, ich weiß, dass du dort oben mitreden kannst und richtig auf die Kacke hauen wirst. In heaven that's all they talk about, the ocean". Der Tatort-Star schickt in dieser Zeit besonders seiner Familie viel Kraft und sein tiefstes Mitgefühl.

Getty Images Til Schweiger und Tom Zickler 2015 in Berlin

Getty Images Til Schweiger und Tom Zickler 2013 in Berlin

Getty Images Tom Zickler und Til Schweiger



