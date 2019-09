In den 1990er-Jahren war Peter Andre (46) ein absoluter Mädchenschwarm – wer erinnert sich nicht an das Video zum Song "Mysterious Girl", in dem Peter mit Waschbrettbauch unter dem Wasserfall singt? Allerdings kann sich der heute 46-Jährige auch an Zeiten erinnern, in denen er alles andere als beliebt war. Peter wurde nämlich in seiner Kindheit schwer gemobbt. Wie schlimm seine Situation damals war, erzählte er jetzt in einem Interview.

Als Peter als Kind mit seiner griechisch-zypriotischen Familie von Australien nach England zog, erlitt er massives rassistisches Mobbing. So sehr, dass er sogar darüber nachdachte, sich das Leben zu nehmen. Das erzählte er in einem Video für die #Back2School-Kampagne der Charity-Organisation The Diana Awards. "Habe ich jemals darüber nachgedacht, mein Leben zu beenden? Ja. In dieser Zeit schon. Bullying ist eine grausame Sache", so der Ex-Mann von Katie Price (41).

"Ich meine, ich hätte nicht mehr auffallen können. Das Wort, das sie in Australien damals nutzten, war W*g. W*g benutzten sie für Griechen, Italiener, Leute vom Mittelmeer", erinnert sich Peter an die schlimme Zeit. "Es passierte sofort. Sofort. In unserer Nachbarschaft, in die wir zogen, ging man die Straße entlang und hörte: ‘Verpiss dich hier, du W*g.’ So war das." Heute will er Kindern, denen es ähnlich geht, helfen und unterstützt das Charity Projekt deshalb aus vollster Überzeugung.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

