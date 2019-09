Da wird in der Katze das innere Kind geweckt! Vor vier Jahren wurde das Leben von Daniela Katzenberger (32) und ihrem Ehemann Lucas Cordalis (52) komplett auf den Kopf gestellt: Ihr Töchterchen Sophia erblickte das Licht der Welt. Mittlerweile ist die kleine Maus schon vier Jahre alt – alt genug, um sich mit der Mama auf dem Spielplatz auszutoben. Dort hält sich nämlich auch die Kultblondine supergerne auf: Denn Spielplätze weckten Kindheitserinnerungen bei Dani.

Auf Instagram postete die 31-Jährige eine Bilderreihe, die sie offenbar ganz in ihrem Element zeigt: Dani beim Schaukeln, Dani beim Wippen, Dani auf der Seilbahn – ihr Spieltrieb scheint beinahe größer als der der kleinen Sophia. Die versucht ihre Mama in einem Clip sogar auf der Seilbahn anzuschieben, was ihr nicht recht gelingen mag – für die Katze der Moment, in dem sie realisiert, dass sie eben kein Kind mehr ist. "Wenn die Kindheit endgültig vorbei ist", schrieb der TV-Star schließlich. Schwingt da etwa ein bisschen Wehmut mit?

Bei ihren löste die Fotostrecke eine wahre Begeisterungswelle aus. Und auch Frauke Ludowig (55) klickte auf den Like-Button. Die Moderatorin widersprach den Worten der gebürtigen Pfälzerin jedoch. "Ach Quatsch, die ist nie zu Ende", schrieb sie.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im September 2019

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im September 2019

Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de