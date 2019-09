Selma Blair (47) entzückt ihre Fans auf ihrem Social-Media-Profil mit ihrer entblößten Kehrseite! Die an Multipler Sklerose erkrankte "Eiskalte Engel"-Darstellerin geht mit ihrem Alltag mit der Autoimmun-Krankheit ganz offen um – im Netz hält die Schauspielerin ihre Bewunderer regelmäßig auf dem neuesten Stand. Auf einem aktuellen Ganzkörper-Porträt von sich selbst gewährt die 47-Jährige ihnen jetzt noch andere Einblicke freizügiger Natur.

Am Sonntag postete Selma einen Schnappschuss auf Instagram: In einer zugeknöpften Tweedjacke steht sie vor einem Spiegel; lediglich eine Tasche in Form eines Krebses bedeckt ihren Intim-Bereich. Ihre Pobacken sind allerdings gut zu erkennen. Mit der rechten Hand am kahl rasierten Haupt schaut Selma sich an. "Porträt einer Dame", schreibt sie zu dem Bild. Fans und Promi-Kollegen sind begeistert: Schauspielerin Michelle Pfeiffer (61) kommentiert den Beitrag mit "Perfektion", während Sängerin Christina Milian (37) ein "Ich liebe dich" sendet.

Mit Nacktheit hat Selma anscheinend wirklich keine Probleme, denn sie hat schon einmal ein offenherziges Foto von sich veröffentlicht. Nur mit Bikini-Oberteil sprang die Mutter eines Sohnes in einen Pool. Für ihren Köpper mit Po-Aussicht erntete sie über 100.000 Likes.

MEGA Selma Blair 2019 in Los Angeles

Getty Images Schauspielerin Selma Blair

MEGA Selma Blair 2019 in Studio City

