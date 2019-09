Babyfreuden bei Teddi Mellencamp Arroyave (38)! Die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin ist bereits seit 2011 mit dem Unternehmer Edwin Arroyave verheiratet und stolze Zweifach-Mutter – nach mehreren Fehlgeburten hatte sie sich zweimal erfolgreich künstlich befruchten lassen. Schon bald werden der siebenjährige Cruz und seine fünfjährige Schwester Slate ein Geschwisterchen in den Armen halten können: Teddi ist zum dritten Mal schwanger!

"Ich befinde mich im zweiten Trimester, 14. Woche", verkündete die 38-Jährige überglücklich im Interview mit Us Weekly. "Alles ist gut und ich bin gerade dabei, es allen mitzuteilen. Außerdem habe ich mittlerweile eine Rundung, also kann ich es eh nicht länger verstecken." Das besonders Schöne an der Schwangerschaft: Es habe zum ersten Mal völlig ungeplant geklappt.

"Wir haben so viel probiert, aber dieses Mal haben wir wirklich nichts gemacht", betonte die Blondine und fügte hinzu: "Ich war im Urlaub und hatte einfach Spaß mit meiner Familie." Umso überraschender sei die erneute Schwangerschaft gewesen.

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp Arroyave mit ihren Kindern Cruz, Slate und Isabella

Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave im September 2019

Anzeige

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp Arroyave

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de