Fußball-Star Thomas Müller hat Geburtstag – und wird von seinen Kollegen gefeiert! Der Spieler des FC Bayern München ist am heutigen Freitag 30 geworden. Das gibt vielen seiner Sportsfreunde Anlass, im Netz ihre Geburtstagsgrüße auszusprechen. Einer hat für seine Wünsche an den Jubilaren eine ganz besonders lustige Bildauswahl getroffen: Kumpel Jérôme Boateng (31) gratuliert mit einem Foto des Fußballers im Dirndl.

"Du hast es kommen sehen... Herzlich willkommen im Club der 30-Jährigen, Thomas Müller", schreibt der Weltmeister von 2014 zu dem Bild seines Freundes in einem rosa Trachtenkleid auf Instagram. Die Fans finden den humorvollen Post zum Ehrentag ziemlich lustig und kommentieren den Beitrag fleißig mit lachenden Emojis. Das Geburtstagskind selbst hat sich zu dem spaßigen Pic zwar noch nicht geäußert – ist bekanntlich für kleine Scherze aber immer wieder zu haben.

Aber nicht nur Jérôme gehört zu den Gratulanten im Netz. Auch Mario Götze (27), Franck Ribéry (36), Arturo Vidal (32) und David Alaba (27) teilen auf ihren Social-Media-Kanälen die Glückwünsche an Thomas. Von seinen Fans hat er sogar einen ganz besonderen Kuchen bekommen – eine Torte in Form der Allianz Arena. Für die vielen Grüße und diese besondere Geste bedankt sich der Ex-Nationalspieler mit einem kurzen Clip. "Danke für den fantastischen Support und all die netten Geburtstagsglückwünsche", titelt er dazu.

Instagram / jeromeboateng Fußballer Thomas Müller

Getty Images FC Bayern-Stars Jérôme Boateng und Thomas Müller

Instagram / esmuellert Fußball-Star Thomas Müller

