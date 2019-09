Rückblick auf den Anfang der Beziehung von Michael Wendler (47) und Laura Müller! Der Schlagersänger und die 19-Jährige sind bereits seit mehreren Monaten ein Paar und mit ihrer Liebe in den Medien sehr präsent. Dazu hat zum einen ihre Teilnahme an der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars beigetragen, zum anderen zeigen die Turteltauben sich regelmäßig zusammen in den sozialen Netzwerken. Laura gewährt jetzt einen Einblick in den Beginn ihrer Liaison: Sie hat ihr erstes gemeinsames Foto mit dem Wendler gepostet!

Auf dem Bild in ihrer Insta-Story macht die Blondine eine Schnute und drückt ihre Wange eng an Michaels Kopf. Das Bild ist mit einem Herzchen-Emoji versehen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die zwei offenbar auf einer Veranstaltung: Laura hält ein Getränk in der Hand und im Hintergrund sind weitere Personen zu erkennen. Ob das Foto wohl bei dem Konzert entstanden ist, bei dem sie sich zum ersten Mal begegneten? Wie Michael bei Goodbye Deutschland verriet, seien er und Laura bei einem seiner Auftritte ins Gespräch gekommen und hätten im Anschluss ihre Nummern ausgetauscht.

Seit der Aufnahme des Pics hat sich ihre Beziehung offenbar intensiviert: Laura hat mittlerweile große Zukunftspläne mit dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten. In einer weiteren Social-Media-Story beantwortete sie die Frage eines Fans, ob sie und der 47-Jährige bereits an Kinder denken: "Ja, wir möchten in den nächsten Jahren eine Familie gründen."

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

