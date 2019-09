Klaudia Giez (23) möchte demnächst auch auf die Knie fallen! Erst vor wenigen Tagen gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nach wochenlangen Verlobungsgerüchten ein süßes Liebes-Update: Ihr Freund Felipe hatte tatsächlich um die Hand des Models angehalten! Dabei hatte die zukünftige Braut bereits eigene Pläne geschmiedet, selbst die Frage aller Fragen zu stellen, und will diese auch verwirklichen: Klaudia möchte um die Hand des Fotografen anhalten!

In ihrer Instagram-Story verrät die Laufstegschönheit am Samstag, dass ihr Antrag bereits in Planung gewesen sei – doch dann sei Felipe ihr zuvorgekommen. "Aber das werde ich trotzdem machen, er braucht ja auch noch einen Ring", erklärte die 23-Jährige. So habe sie laut eigener Aussage überhaupt nicht damit gerechnet, dass er ihr an ihrem Geburtstag eine kleine Schachtel mit dem besonderen Schmuckstück unter die Nase halten würde. So oder so – die Überraschung ist dem zukünftigen Bräutigam gelungen: "Es war einfach traumhaft", schwärmt das TV-Gesicht rückblickend.

Mit Promiflash hatte Klaudia bereits vor einigen Wochen über ihre Vorstellungen einer perfekten Hochzeit geplaudert: "Ich könnte mir eine riesengroße Hochzeit richtig gut vorstellen. Ich würde dann auf jeden Fall das Fernsehen, Magazine und so anfragen und wenn sie Interesse hätten, warum nicht?" Auch könnte sie sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, Fans auf ihrer Gästeliste zu haben.

Instagram / hallofelipe Felipe Simon und Klaudia Giez bei ihrer Verlobung 2019

Chris Emil Janßen Model Klaudia Giez

Chris Emil Janßen, Actionpress Klaudia Giez und Felipe Simon beim Coca Cola Energy Release in Hamburg

