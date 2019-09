Über ein halbes Jahr ist es nun her, dass Tristan Thompson (28) seiner damaligen Freundin Khloe Kardashian (35) mit Jordyn Woods (21) fremdging. Obwohl die Kardashian-Blondine unter dem Betrug und der anschließenden Trennung litt, sollte ihre gemeinsame Tochter True (1) nicht auf ihren Papa verzichten müssen. Deshalb lud sie ihren Ex auch zum ersten Geburtstag der Kleinen ein. Jetzt sprach Khloe über ihr Wiedersehen mit Tristan auf Trues Feier!

In der Radiosendung On Air mit Ryan Seacrest (44) offenbarte die Reality-TV-Darstellerin, es sei alleine schon sehr hart gewesen, Tristan überhaupt zu der Party im April dieses Jahres einzuladen. Seit seinem Seitensprung mit Jordyn seien nämlich erst wenige Wochen vergangen gewesen, weshalb sich zu dem Zeitpunkt alles noch sehr frisch angefühlt habe. "Ich wollte eigentlich immer, dass es ein Mama-Papa-Moment wird", gab die 35-Jährige bezüglich der ersten Geburtstagsparty ihres Kindes zu. Trotzdem habe sie im Sinne ihrer kleinen Tochter handeln wollen.

Khloe blickt auf die Zeit mit ihrem Ex-Freund allerdings nicht mehr nur negativ zurück. Schließlich sei sie stolze Mutter einer gesunden Tochter und stünde jetzt nicht an diesem Punkt in ihrem Leben, wenn all das nicht passiert wäre. "Wir sind alle nur Menschen und versuchen, den Sinn des Lebens herauszufinden. Dinge passieren und Menschen machen Fehler", lautete ihr Statement. Das Kapitel sei für die 35-Jährige also längst abgeschlossen.

Instagram / khloekardashian True Thompson 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khoe Kardashian im Botanischen Garten Cleveland

