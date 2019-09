Eine Woche überkochende Emotionen! Seit vergangenem Montag steht auf RTL II wieder alles im Zeichen von Love Island. Mittlerweile tummeln sich 13 flirthungrige Singles auf der Insel der Liebe. Obwohl erst wenige Tage der vierwöchigen Sendezeit vorbei sind, kam es schon zu heißen Szenen – ob negativ oder positiv. Doch was ist bisher eigentlich passiert und wie kommt das alles wohl bei den Zuschauern an?

In keiner vorherigen Season war es schon nach wenigen Tagen zu solchen Eifersuchtsszenen gekommen: Nachdem sich die ersten Paare gebildet hatten und neue Islander, wie Fitnessmodel Amin Elkach oder Blondine Julia Oemler, eingezogen waren, gab es schon die ersten hitzigen Auseinandersetzungen zwischen den Kandidaten. So sorgte sich Muskelberg Mischa Mayer, sein Date Ricarda Raatz zu verlieren – sie bescherten den Zuschauern aber immerhin das erste Petting der Staffel. Sportlehrer Yasin und Zugbegleiterin Samira machten sich indes immer wieder gegenseitig Vorwürfe, sich zu sehr für andere Kuppelshow-Teilnehmer zu interessieren. Trotz touchy Fremdflirt verzieh der Lockenschopf seinem Model sogar ein weiteres Mal. Kein Wunder also, dass genau dieses Couple aktuell total im Fokus der Sendung steht – ein bisschen wirr dürfte das Hin und Her für die Fans aber dennoch sein.

Sah man in den ersten Tagen von den anderen Islandern eher weniger, rücken nun nach und nach einige Gesichter immer mehr in den Fokus: Die schüchterne Melissa steht aktuell zwischen zwei Stühlen – denn sowohl Content Creator Daniel Glanz als auch Italiener Danilo Cristilli scheinen sich für die Mitarbeiterin eines Solariums zu interessieren. Deshalb hat Letzterer sogar mit seiner aktuellen TV-Partnerin Asena Neuhoff "Schluss gemacht". Ob das Dreiergespann es aber schafft, auch weiterhin für Gesprächsstoff unter den Fans zu Sorgen? Nach drei Tagen gab es übrigens auch schon einen Rauswurf: Influencerin Dijana Cvijetic musste das Handtuch werfen, weil sich keiner der Männer für sie entschieden hatte.

Kann diese Staffel so erfolgreich werden wie die bisherigen? Auf jeden Fall: Denn kein Format entwickelt sich so rasant wie "Love Island". Wenn in den kommenden Tagen die ersten Paare ein bisschen mehr gesettelt sind, wird es sicherlich auch für den Zuschauer etwas leichter, den Geschehnissen zu folgen – und vielleicht entwickeln sich dann sogar die ersten Gefühle! Spannend wird es auf jeden Fall bleiben. Die verlängerte Laufzeit, der frühe erste Rauswurf und auch die beiden bisherigen Neu-Einzüge lassen vermuten, dass der Cast um weitere interessante Gesichter reicher, um zurückhaltende hingegen ärmer wird. Was sagt ihr zu ersten "Love Island"-Woche? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Julia geht in die "Love Island"-Villa

RTL II / Magdalena Possert Melissa und Danilo

RTL II / Magdalena Possert Dennis und Melissa, "Love Island"-Couple

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Samira vor den anderen Islandern



