Sie ist in freudiger Erwartung! Es dauert nicht mehr lange, bis die ehemalige Pretty Little Liars-Schauspielerin Shay Mitchell (32) und ihr Partner Matte Babel (38) ihr erstes Kind bekommen: Der Geburtstermin ist für Ende September angesetzt. Die Kanadierin legt auch in ihrer Schwangerschaft Wert darauf, sich körperlich fit zu halten. Ihre persönliche Trainerin Astrid Swan verriet nun, mit welchem Work-out Shay sich auspowert und wo ihre Grenzen liegen.

"Shay war immer sehr fit und aktiv", sagte Trainerin Astrid gegenüber HollywoodLife. "Sie ist verrückt nach Boxen. Sie hat die Hartnäckigkeit im Fitnessstudio, über sich hinauszuwachsen." Swan erzählte auch, dass es trotz der Schwangerschaft nicht einfach sei, Zeit zum Trainieren zu finden – Shays Job lasse schlichtweg nicht viel Raum für Freizeit. Doch wenn sie es einmal ins Fitnessstudio geschafft hätten, sei die werdende Mutter voll bei der Sache, beteuerte sie.

Aber selbst die fitte Shay muss manchmal etwas langsamer machen – denn die Nebenwirkungen einer Schwangerschaft gehen auch an der Schauspielerin nicht spurlos vorbei. "Als sie schwanger wurde, konnten wir trainieren, wie wir es immer getan haben. Das Einzige, was man bedenken muss, ist, dass sie sich an manchen Tagen müder, an manchen Tagen etwas unwohler fühlt und sich dementsprechend anpassen muss", so Astrid.

MEGA Shay Mitchell in Los Angeles

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihr Freund Matte Babel

Getty Images Shay Mitchell 2019 in Beverly Hills

