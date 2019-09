Bei Melissa herrscht aktuell auf Love Island absolutes Gefühlschaos! Die Mitarbeiterin eines Kundenservice ist in der Sendung eigentlich mit YouTuber Dennis Glanz verpartnert – und wie die bisherigen Folgen so zeigten, verstehen sie sich offenbar blendend miteinander. In der allerersten Ausgabe der Kuppelshow hatte Melissa allerdings ein Auge auf den italienischen Charmebolzen Danilo Cristilli geworfen, der jedoch schlussendlich Asena Neuhoff wählte. Diese Entscheidung schien er nun zu bereuen – und schüttete Melissa sein Herz aus!

Auf der Terrasse gestand Danilo Melissa in einem ruhigen Moment: "Ich hätte jemand anderen wählen sollen. Dijana oder dich." Seine Gefühle würden aktuell Achterbahn fahren. Doch mit dieser Offenbarung brachte er sein Objekt der Begierde an den Rand der Verzweiflung: "Wie kann er denn jetzt damit ankommen, wenn ich anfange, mich wohlzufühlen? Ich weiß, es sind erst sechs Tage, aber das bringt einen so durcheinander", berichtete die 23-Jährige im Sprechzimmer unter Tränen. Ihr TV-Partner Dennis fand das Ganze verständlicherweise überhaupt nicht lustig und stellte den Macho sofort zur Rede.

Die Fans sind sich inzwischen ziemlich uneinig, welcher der Jungs besser zu der ruhigen Schwäbin passt. Wollen die einen in den nächsten Tagen unbedingt eine Melissa-Danilo-Lovestory sehen, hoffen die anderen, dass sie lieber weiterhin auf ihren Dennis setzt. "Bitte bitte Melissa, bleib bei Dennis", schrieb eine Userin beispielsweise auf Twitter.

