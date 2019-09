Bye-bye, blondes Haar! Elena Carrière (22) kannte man zuletzt mit natürlich dunkelblonder Mähne. Bereits in der Vergangenheit hatte die Schönheit des Öfteren die Farbe gewechselt – und nun wollte das Model offenbar mal wieder eine Veränderung. Dieses Mal hat sich die Tochter des Schauspielers Mathieu Carrière (69) für einen deutlich dunkleren Ton entschieden. Mit ihren nun brünetten Haaren zeigt sich die ehemalige GNTM- Kandidatin mehr als happy!

Die 22-Jährige präsentiert postete am vergangenen Dienstag eine Collage aus vier Bildern auf ihrem Instagram-Account. Auf den Bildern ist sie in unterschiedlichen Posen zu sehen – immer jedoch mit ihrer frisch gefärbten Mähne und einem Strahlen übers ganze Gesicht! Ihren Beitrag kommentierte Elena mit den Worten: "Eine Farbe, zwei Worte: Haar-Goals! Ich bin die Glücklichste, wenn ich in den Spiegel sowie auf das Syoss-Paket meiner neuen Haarfarbe schaue. Ich werde von Tag zu Tag mehr zu meinem neuen Ich".

Auch ihre Follower sind mehr als begeistert von ihrem neuen Look. "Wow. Die Farbe steht dir mega gut. Du siehst fantastisch aus!", schrieb beispielsweise einer ihrer Fans. Ein Teil der User ist sich sogar einig, dass ihr braune Haare besser stehen als blonde.

Getty Images Elena Carrière bei der About You Fashion Week 2019

Instagram / elenacarriere Elena Carrière im März 2019

Instagram / elenacarriere Elena Carrière in New York City

