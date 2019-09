Das Liebesleben von Schauspielerin Lucy Hale (30) ist ein großes Mysterium. In der Vergangenheit wurden dem ehemaligen Pretty Little Liars-Star immer wieder diverse Romanzen mit Kollegen aus der Schauspielbranche nachgesagt. Und nun stehen plötzlich alle Zeichen auf Liebe. Die schöne Brünette wurde nämlich bei einem innigen Kuss mit einem attraktiven Mann in New York gesichtet. Doch das Ganze ist nur gespielt!

Sie fällt ihm in die Arme, er drückt sie nah an sich, die Funken sprühen. Ein leidenschaftlicher Kuss besiegelt ihre Liebe, die unverkennbar ist. So verliebt zeigen sich Lucy und Schauspieler Zane Holtz – aber eben nur für die Kamera. Die Bilder der Turtelei sind nämlich am Set des neuen Riverdale-Spin-offs "Katy Keene" entstanden. Darin verkörpert Lucy die modebewusste Katy und Zane ihren langjährigen Lover KO Kelly. Auch wenn die beiden Schauspieler nur für die Serie flirten, machen sie doch eine gute Figur als liebendes Pärchen.

In ihrer neuen Rolle zeigt sich Lucy nicht nur besonders verliebt, sondern auch ziemlich stilsicher. "Katy ist definitiv modebewusster als ich", erzählte sie kürzlich The Hollywood Reporter. "Als Aria konnte ich schon bei 'Pretty Little Liars' verrückte Outfits tragen, also ist es sehr lustig, jetzt den Kleiderschrank von Katy zu entdecken."

