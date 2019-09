Läuft da was zwischen Rachel Bilson (38) und dem einstigen US-Bachelor Nick Viall (38)? Vor einigen Wochen war die Schauspielerin in einer Podcast-Folge von Nick zu Gast. Und ganz offensichtlich haben sich die beiden dabei so gut verstanden, dass sie auch jetzt noch in Verbindung stehen – und nicht nur das. Ihr Kontakt in den sozialen Netzwerken soll sogar ziemlich flirty sein.

Im Juli lud Nick Rachel zum Podcast-Interview ein und seitdem werden die beiden nicht müde, gegenseitig ihre Fotos auf Instagram mit neckischen Kommentaren zu versehen. So schrieb Nick erst vor wenigen Tagen unter ein Foto von der 38-Jährigen vor bergiger Kulisse: “Schöne Berge” – ein Kommentar, den Fans eher auf Rachel als auf die Natur bezogen. Auch ein früheres Foto kommentierte der einstige Bachelor mit den Worten “schönes Kleid”. Und auch Rachel meldet sich regelmäßig unter den Fotos von Nick zu Wort. Für die Fans ist der Fall klar: Zwischen den beiden läuft was! Allerdings wollten sich der O.C. California-Star und der Ex-Bachelor auf Nachfrage des Magazins People bislang nicht zu ihrem möglichen Flirt äußern.

Rachel trennte sich 2017 von ihrem Langzeitfreund Hayden Christensen (38), mit dem sie die mittlerweile vierjährige Tochter Briar Rose hat. Nick hingegen war bis August 2017 mit Bachelor-Siegerin Vanessa Grimaldi verlobt. Das Paar trennte sich allerdings nur fünf Monate nach Ausstrahlung des Finales.

Sipa Press/ActionPress Nick Viall, US-Bachelor

Getty Images Rachel Bilson, Serienstar

Michael Buckner/Getty Images for Torch Rachel Bilson und Hayden Christensen 2013

