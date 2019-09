Ein mutiger Schritt, den Emilia Schüle (26) gewagt hat! Mittlerweile gehört sie zu den bekannten jungen Schauspielerinnen in Deutschland und nicht nur in ihren Rollen zeigt sie sich extrem wandelbar. Sie lässt sich offenbar auch gerne mal zu einem neuen Look hinreißen – sowohl für ihre Filmrollen als auch für sich selbst. Nun überrascht sie erneut mit ihrem Aussehen: Emilia trägt ihre Haare jetzt raspelkurz!"

Für den Film "Wunderschön" von Karoline Herfurth (35) hat sich die "Traumfabrik"-Darstellerin von ihrer langen Mähne getrennt, wie sie der Vogue erzählt. In einer Szene habe sie selbst zum Rasierer gegriffen. "Ich glaube, ich war während der ganzen Sache aber sehr professionell", meint die Berlinerin. Privat hätte sie sich nicht getraut, den Schritt zu wagen. Gezweifelt habe sie allerdings nicht: "Um ehrlich zu sein: Für eine Schauspielerin ist das eine Traumszene, jede Schauspielerin wünscht sich, so etwas einmal machen zu können. Ich war total dankbar dafür – trotz der Angst!"

In ihrem nahen Umfeld gab es gespaltene Reaktionen auf ihre Verwandlung. Bei einem Besuch am Set habe ihre Mutter um Emilias Haare geweint. "Ich hatte sie eingeladen, weil ich wusste, dass es für sie viel aufregender wird als für mich. Sie sollte mitbekommen, in welchem Kontext ich das tue und mich nicht erst zu Hause mit dem Endergebnis sehen", sagt die 26-Jährige und fügt hinzu: "Jetzt, sieben Tage später, kam sie bei einem Event zu mir und sagte: 'Ich habe umsonst die Tränen vergossen. Du brauchst keine Haare, um schön zu sein. Dein Gesicht kommt viel besser zur Geltung!'"

Getty Images Schauspielerin Emilia Schüle bei der 70. Bambi-Verleihung

Getty Images Emilia Schüle, Schauspielerin

Splash News Emilia Schüle, Schauspielerin

