Ein wunderschöner, teurer Tülltraum! Zur Hochzeit von Designerin Misha Nonoo erschien neben Megastars wie Katy Perry (34) und Orlando Bloom (42) auch Royal-Besuch: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) machten einen Zwischenstopp in Rom, um vor ihrer Afrika-Tour mit ihrer angeblichen Verkupplerin zu feiern. Dafür schmiss sich die Herzogin in ein schwarzes Abendkleid: ein halbtransparentes Funkel-Dress, das für umgerechnet rund 10.000 Euro zu haben ist.

Ein wenig erinnert der Look der 37-Jährigen an ihr Outfit bei der König der Löwen-Premiere Mitte Juli in London: Wieder hatte sich die ehemalige Schauspielerin für ein schwarzes Kleid mit durchsichtigen Partien entschieden, allerdings blinkten dieses Mal zusätzlich Pailletten-Verzierungen an Meghans Robe von Valentino (87). Je nachdem, ob man das Teil in Großbritannien oder in den USA im Netz bestellt, kostet es etwa 10.100 Euro beziehungsweise rund 12.200 Euro. Aktuell ist das Kleid allerdings ausverkauft – wer sich wie Meghan anziehen will, sollte also nach einer Alternative Ausschau halten.

Der Mann der einstigen Suits-Darstellerin passte sich der Farbwahl seiner Liebsten an. Er trug einen schwarzen Anzug. Auch Prinzessin Eugenie (29) setzte auf Schwarz, ihre Schwester Prinzessin Beatrice (31) auf schimmernde Goldtönen. Viel bunter ging es bei Katy Perry zu: Die Sängerin präsentierte an der Seite ihres Verlobten ein reich verziertes Kleid in Bonbon-Rosa.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einer Filmpremiere in London

IPA/SplashNews.com Prinz Harry und Herzogin Meghan in Rom, September 2019

IPA/SplashNews.com Orlando Bloom und Katy Perry auf Misha Nonoos Hochzeit im September 2019

