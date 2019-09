Es ist ein ständiges Auf und Ab! Bei Love Island zählen Samira und Yasin eindeutig zu den Problem-Couplen. Anfänglich wusste der heiße Südländer vor lauter schönen Frauen gar nicht, wo ihm der Kopf steht. Wohl auch deshalb ignorierte er seine Partnerin häufiger mal – wenn sich aber die Locken-Beauty wiederum mit anderen Kerlen unterhielt, wurde der Sportlehrer ganz ungehalten! Trotz der Vorfälle blieben sie zwar weiterhin beieinander: Doch so langsam scheint Samira die Faxen dicke zu haben.

Im Gespräch mit Aleksandar Petrovic in Folge elf der Kuppelshow resümierte die 22-Jährige ihren aktuellen Beziehungsstatus. "Ich sehe schon, er gibt sich echt Mühe. Vor allem im Vergleich zu vorher", musste sie dem Model zugestehen. Dennoch habe sie zuletzt ein eher ungutes Gefühl gehabt. "Aber bei mir und Yasin ist das derzeit so ein bisschen lockerer geworden, nach allem, was passiert ist. Ich gehe da schon vom Schlimmsten aus!”, fügte sie vielsagend hinzu. Steht den Zuschauern bei der nächsten Paarzeremonie etwa eine große Überraschung bevor?

Der intensive Plausch des Nachzüglers mit seiner Auserwählten schien Yasin aber alles andere als kalt zu lassen. Er machte Samira glatt eine richtige Eifersuchtsszene! Ob er in den nächsten Tagen wieder mehr Gas gibt und vehement um das Herz der Hamburgerin kämpft?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II – Magdalena Possert Samira, Reality-Darstellerin

RTL II Aleksandar und Samira an Tag 11 bei "Love Island"

RTL II Yasin, Melissa und Danilo an Tag 11 bei "Love Island"

