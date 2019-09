Sie waren wirklich ein Herz und eine Seele! Anfang Juli ist Lucas Cordalis (52)' Vater Costa Cordalis (✝75) an Organversagen gestorben. Seine Familie ist nach wie vor in großer Trauer um ihr verstorbenes Oberhaupt. Auch seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) nimmt der Verlust von Costa ganz schön mit – schließlich hat die Katze ihren Schwiegervater innig geliebt! Und diese Gefühle beruhten definitiv auf Gegenseitigkeit: Jetzt betonte Lucas noch einmal, wie nah die beiden sich wirklich standen.

In der SWR-Sendung "Talk am See mit Gaby Hauptmann" erzählte der 52-Jährige nun, dass Dani sogar "die erste Frau war, die ihm gefallen hat." Doch Costa hatte die Frohnatur nicht nur als die perfekte Partnerin für seinen Sohn befunden – sondern in ihr auch eine Seelenverwandte gefunden. "Die hatten eine unglaublich enge Verbindung.[...] Die beiden haben sich wirklich geliebt. Das war eine Herzenssache", stellte Lucas klar und erklärte dann: "Das kam auch dadurch, dass Daniela auch nie einen richtigen Vater hatte."

Auch die 32-Jährige ließ in der Vergangenheit keinen Zweifel daran, wie viel Lucas' Vater ihr bedeutet hat. "Costa hat mir immer das Gefühl gegeben von Familie – sodass ich nie das Gefühl hatte, ich bin bei meinen Schwiegereltern, sondern bei meinen Eltern", erzählte sie kürzlich in der Sondersendung Daniela und Lucas – Erinnerungen an Costa.

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas und Costa Cordalis zusammen mit Daniela Katzenberger

RTL II / Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca Daniela Katzenberger und Costa Cordalis auf Mallorca

Gulotta, Francesco / ActionPress Costa Cordalis in München 2015

