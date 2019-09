Knutschfieber bei Love Island! Mit der Folge am heutigen Abend geht die Kuppel-Show in die zweite Halbzeit und die Insel-Ladys verstärken ihre Flirt-Offensive. Während die ersten Pärchen in den beiden vergangenen Wochen bereits innige Zärtlichkeiten ausgetauscht haben, wird jetzt bei einer wilden Kiss-Challenge fremdgeknutscht. Bei der "Kussfest-Session" gilt es für die Single-Mädels, die Küsschen-Skala zu sprengen und für den besten Kuss ein Date zu ergattern.

"Mädels, ran an den Mann", lautet die Aufgabe der Flirtshow-Kandidatinnen an Tag 13 – und das lassen sich diese nicht zweimal sagen. Ihre Knutschpartner, deren Augen mit einer Herzchen-Brille verdeckt sind, verteilen für den jeweiligen Kuss Punktzahlen. Dabei könnte es allerdings passieren, dass der beste Schmatzer nicht von der eigentlichen Auserwählten kommt. Vor allem die neu angereisten "Granaten" wollen bei dem Spiel punkten und die bestehenden Paarungen noch mal aufmischen.

Ein Trailer in der Love Island-App zeigt schon vorab: Während Ricarda beispielsweise nur zaghafte Wangen-Küsschen verteilt, wird bei anderen direkt mit Zunge geknutscht. Ob die Boys sich als kussfest erweisen und ihre Traumfrauen auch mit geschlossenen Augen erkennen werden oder die Punktevergabe in einem Liebes-Drama enden wird, dürfen wir bereits in wenigen Stunden erfahren.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Lisa und Danilo bei einer "Love Island"-Challenge

Anzeige

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Boys

Anzeige

Love Island, RTL II "Love Island" Lina und Philipp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de