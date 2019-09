Bekommt Dijana Cvijetic etwa doch noch eine zweite Love Island-Chance? Seit ihrem frühen Auszug von der Liebesinsel machen sich die Follower der ehemaligen Miss Universe Switzerland dafür stark, dass sie wieder zum Cast zurückkehren darf. Bisher wurden die Fangebete zwar noch nicht erhört, doch Dijanas beste Freundin Jessica Fiorini ist sich sicher: Die Schweizerin wird nicht nur in die Villa zurückkehren, sondern sogar im Finale stehen!

Promiflash hat bei Jessi nachgehakt, wen sie gerne im großen "Love Island"-Showdown kommende Woche sehen möchte – darauf hatte die Kandidatin aus dem vergangenen Jahr eine ziemlich überraschende Antwort parat: "Mischa und Ricarda werden sehr weit kommen, denke ich. Aber ich bin mir auch immer noch sicher, dass Dijana demnächst zurückkommen wird, und sie es definitiv auch sehr weit bringen wird", stellte sie klar.

Doch mit welchem Islander könnte es Dijana bei einem möglichen Flirtcomeback versuchen? Danilo Cristilli wäre auf jeden Fall nicht der Glückliche, auch wenn er immer noch heimlich auf die Blondine zu stehen scheint: "Ich glaube nicht, dass Dijana Interesse an Danilo hat oder hatte. Also nein, aus den beiden hätte nichts werden können", erklärt Jessica. Was glaubt ihr: Wird die "Love Island"-Produktion Dijana wirklich zurückholen?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe, RTL II Asena und Dijana, "Love Island"-Nachzüglerinnen

Instagram / deeanaofficial Jessica Fiorini und Dijana Cvijetic

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

