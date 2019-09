Feiert Dijana Cvijetic bald tatsächlich ein Love Island-Comeback? Am Donnerstagabend musste die Blondine die Flirtvilla verlassen – denn bei der Paarungszeremonie hatte sich keiner der Single-Boys für sie entschieden. Die Fans des Formats waren von diesem Exit aber gar nicht begeistert: Sie wollen die Schweizerin weiterhin in der Show sehen – und hoffen auf eine Rückkehr à la Chethrin Schulze (27)!

In der allerersten Staffel der Kuppelsendung war die Influencerin am neunten Tag von der Liebesinsel geflogen. Nur wenige Tage später durfte sie jedoch zurückkommen – denn die Zuschauer hatten die Teilnahme der Berlinerin via App-Voting wiederbelebt. Auf ein ähnliches Verfahren hoffen nun auch Dijanas Unterstützer: "Kann Dijana bitte wieder zurück so wie Chetrin damals?", bettelt nur einer der zahlreichen User auf Instagram.

Ob die Produktion dieser Bitte wohl nachgehen wird? Sollte Dijana eine zweite Chance bekommen, dürfte auch klar sein, wer sich am meisten freuen würde: Besonders Granaten-BFF Asena und Hottie Yasin waren über den Exit der Web-Beauty traurig gewesen. Glaubt ihr, dass die 25-Jährige noch einmal "Love Island"-Luft schnuppern darf? Stimmt unten ab.

