Herzogin Meghan (38) trumpft wieder stylish auf! Am Vormittag entzückten die Ex-Schauspielerin, ihr Mann Prinz Harry (35) und Sohn Archie in Kapstadt mit einem ganz besonderen Auftritt: Zum Treffen mit Erzbischof Desmond Tutu brachten sie ihr Baby mit. Nur wenige Stunden später erschien Meghan nun alleine auf einem Event. Dort überzeugt die Herzogin im Business-Look – den sie wie auch schon vorige Looks schon einmal getragen hat!

Am Mittag besuchte die 38-Jährige das "Ladies who Launch"-Event, ein Treffen mit Unternehmerinnen und Gründerinnen in Kapstadt. Neben den auffälligen Gold-Ohrringen fiel dabei vor allem Meghans Jumpsuit ins Auge. Den schwarzen Overall hatte sie schon einmal der Öffentlichkeit präsentiert: in einem Behind-the-Scenes-Clip, der Einblicke in die Erstellung ihrer Vogue-Ausgabe gegeben hatte. Im Netz ist das schicke Teil von Everlane für umgerechnet knapp 110 Euro zu haben.

Es ist nicht Meghans erster Look der Afrika-Tour, den die Fans schon einmal an ihr gesehen haben. Seit Beginn der Reise greift die Herzogin von Sussex auf bekannte Outfits zurück – ob Jeansjacke, Sommerkleid oder Midi-Dress. Damit reagiert sie möglicherweise auf die frühere Kritik, sie leiste sich zu viele kostspielige Neuanschaffungen für den royalen Kleiderschrank.

