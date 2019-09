Rührende Worte von Daniela Katzenberger (32)! Anfang Juli mussten die Moderatorin, ihr Ehemann Lucas Cordalis (52) und das gemeinsame Töchterchen Sophia (4) einen schweren Verlust verkraften: Lucas' Vater Costa Cordalis (✝75) ist nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben. Für seine Enkelin war der Tod des Sängers kaum zu begreifen. Manchmal suche sie immer noch nach ihrem Opa, erklärte ihre Mama Daniela jetzt.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 32-Jährige am Donnerstag einen süßen Clip von ihrem Schwiegerpapa mit seiner Enkelin, in dem die beiden spielen und singen. Ein Fan fragte in den Kommentaren, ob sich Sophia häufig nach ihrem Großvater erkundige und ob er der Vierjährigen sehr fehle. "Ja, sie fragt oft und guckt im Himmel, ob sie ihn sieht", antwortete Daniela.

Doch wie kommt die Mini-Cordalis auf die Idee, in den Wolken nach ihrem Opa zu suchen? Sophias Tante Kiki Cordalis hatte der Kleinen die traurige Nachricht von Costas Tod überbracht und ihr erklärt, der Musiker sei nun im Himmel. "Dann hat Sophia gesagt: 'Wenn wir das nächste Mal im Flugzeug sind, dann besuchen wir den Opa'", berichtete Danielas Mama Iris Klein (52) vor Kurzem im Promiflash-Interview.

Instagram / danielakatzenberger Sophia und Costa Cordalis

Anzeige

ActionPress/Public Address Kiki und Costa Cordalis bei der Schlagermove-Party 2016

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Daniela Katzenberger mit ihrer Mama Iris und ihrer Tochter Sophia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de