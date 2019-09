Da haben sich aber wirklich zwei gefunden! Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Prinzessin Beatrice (31) und ihr Partner Edoardo Mapelli Mozzi sind verlobt. Im gemeinsamen Italienurlaub hatte der Multimillionär seiner Auserwählten die Frage aller Fragen gestellt. Nun können es die Turteltauben wohl kaum noch abwarten: Ihre Hochzeit soll schon im kommenden Jahr stattfinden! Beschwingt vor lauter Liebesglück widmete Edoardo seiner Beatrice jetzt eine rührende Botschaft im Netz.

Diese Liebeserklärung dürfte so manchem Royal-Fan einen tiefen Seufzer entlockt haben. "Du wirst nie wieder alleine sein, Liebste. Mein Herz ist ab sofort dein Zuhause. Hand in Hand für heute, morgen und für immer", zeigte der Geschäftsmann sich via Instagram von seiner romantischen Seite. Zusätzlich veröffentlichte Edoardo noch ein paar neue Pärchenfotos von sich und seiner Braut in spe. Auf den zauberhaften Schwarz-Weiß-Aufnahmen himmeln sich die zukünftigen Eheleute verliebt an, albern miteinander herum oder strahlen bis über beide Ohren.

Auch Beatrices Schwester Prinzessin Eugenie (29) ist in Anbetracht der Liebes-News total aus dem Häuschen. "Ich freue mich so sehr für dich, meine geliebte große Schwester, und den lieben Edo. Es war wirklich schon höchste Zeit und ihr zwei seid wirklich füreinander bestimmt", jubelte sie kurz nach Verkündung der Verlobung auf ihrem Instagram-Profil.

Backgrid / ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice an Ellie Gouldings Hochzeit

Instagram / princesseugenie Prinzessin Beatrice mit Edoardo Mapelli Mozzi im September 2019

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Prinzessin Eugenie am Royal Ascot Day, 2019

