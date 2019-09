Auch Promis haben Probleme mit der Wohnungssuche! Das bekommt Nadja Abd el Farrag (54) momentan zu spüren. Aufgrund ihrer hohen Schulden konnte sie sich 2016 keine eigene Bleibe leisten. Deshalb gewährten Freunde der Fernsehmoderatorin ihr für einige Zeit Unterschlupf in einem luxuriösen Hotel. Später schaffte sie es mithilfe von Peter Zwegat (69), aus den roten Zahlen herauszukommen. Der TV-Schuldnerberater wollte ihr im April vergangenen Jahres sogar bei der Suche nach einem neuen Domizil helfen. Als er ein mögliches Zuhause für sie in Aussicht hatte, nahm die Hamburgerin allerdings noch nicht einmal den Besichtigungstermin wahr. So ist die 54-Jährige bis heute wohnungslos!

Das drei Jahre andauernde Leben im Hotel hat die Ex von Dieter Bohlen (65) mittlerweile jedoch aufgegeben. Gegenüber RTL erklärte sie, dass sie derzeit abwechselnd bei ihrer Schwester oder in der Ferienwohnung ihres Zahnarztes unterkommen würde. "Ich kann jetzt jederzeit dahin, weil die ist jetzt im Moment leer", erklärt Nadja. Sie habe einfach kein Glück bei Vermietern und dafür gäbe es eine ganz einfache Erklärung: "Wenn die mich sehen, dann denken die gleich, ich mache Party!" Doch sie sei mittlerweile ruhiger geworden. Deswegen habe sie gar kein Interesse daran, in den eigenen vier Wänden Remmidemmi zu veranstalten.

Eine ziemlich konkrete Vorstellung von einer Traumwohnung in Hamburg hat die Sängerin jedoch. Höchste Priorität habe alles, was sich in der Stadtnähe und rund um die Alster befindet. Ihre kleine Golden-Retriever-Dame Lilly sollte ebenfalls mit in die neue Bleibe ziehen dürfen und die Kosten sollten sich auf nicht mehr als 1.300 Euro belaufen. "Wenn die Wohnung größer geschnitten ist und mir gefällt, dann kriege ich das schon irgendwie hin, wenn es ein bisschen mehr ist", fügt sie jedoch zuversichtlich an.

ActionPress Nadja Abd el Farrag, Sängerin

Getty Images Nadja Abd el Farrag im April 2018

ActionPress Nadja Abd el Farrag beim Auftritt in Kruemels Stadl in Paguera auf Mallorca

