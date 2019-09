Dieses Wort meidet sie entschieden! Schon 2017 gaben Maite Kelly (39) und ihr früherer Ehemann Florent Raimond ihr Liebes-Aus bekannt. Ungefähr ein Jahr später ließen die einstige Turteltauben ihre zwölfjährige Ehe annullieren. Der Ex-Kelly Family-Star bezeichnet sich seitdem aber nicht als Single – aber nicht deswegen, weil die Blondine bereits eine neue Liebe gefunden hat: Das Wort beschreibt für sie nicht, wie sie sich aktuell fühlt.

In dem Buch Heimat – Wo das Herz zu Hause ist von Ilka Peemöller erklärt Maite: "Ich finde das Wort Single furchtbar, der Ausspruch 'Ich bin frei' klingt ganz anders. In Frankreich sagt man 'célibataire', was viel mehr das aussagt, was ich lebe." Aktuell lerne sie nach dem Scheitern ihrer langjährigen Partnerschaft aufs Neue, mit ihrer Freiheit als lediger Frau umzugehen. Ihr Alter mache dabei einen großen Unterschied: "Die Sehnsüchte und die Zerbrechlichkeit des Menschen mit vierzig sind etwas ganz anderes als bei einem Menschen mit zwanzig. Genauso aber auch die Stärke und Klarheit."

Aktuell schreitet der Schlagerstar zwar alleine durchs Leben, nach anderen Männern sieht sie sich offenbar allerdings um. "Ich hatte vor Kurzem einen ganz tollen Menschen kennengelernt", gab Maite preis. Sie und der Unbekannte sollen sich jedoch zum falschen Zeitpunkt getroffen haben – beide hätten gerade erst einen Lebensumbruch hinter sich und deshalb die Vernunft entscheiden lassen, den Flirt nicht weiter zu verfolgen.

Getty Images Maite Kelly im "ZDF Fernsehgarten", 2017

Anzeige

Getty Images Maite Kelly und Florent Raimond bei der "Willkommen bei Carmen Nebel"-Show in Berlin, 2014

Anzeige

Instagram / maite_kelly Maite Kelly im Februar 2019

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Maite sich lieber als frei anstatt als Single bezeichnet? Ja, ich kann das verstehen! Nein, für mich ist beides dasselbe! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de