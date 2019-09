Da haben sich Mama und Papa aber etwas einfallen lassen! Am 29. September 2018 erblickte das Kind von Denise (29) und Pascal Kappés (29) das Licht der Welt – zu diesem Zeitpunkt waren die beiden aber längst kein Paar mehr. Ben-Matteos Eltern lieferten sich seither sogar einen regelrechten Rosenkrieg. Doch passend zu dem ersten Geburtstag vom kleinen Mann scheint endlich Harmonie eingekehrt zu sein: Bens Ehrentag feierten Denise und Pascal samt neuen Partnern ganz familiär gemeinsam!

Eindrücke von dem besonderen Datum bekamen die Fans auf den Instagram-Accounts der Elternteile. So postete Denise ein Foto von sich mit ihrem Sohn in der Partylocation und schrieb dazu nachdenkliche Zeilen: "Heute vor einem Jahr hast du mein Leben bereichert! Wir hatten nicht immer einfache Zeiten... Bereits als du bei Mami im Bauch warst, hast du viele Emotionen mit erleben müssen. Unser Schicksal hat uns dann wieder ein glückliches Leben zurückgebracht." Die Sause, die Denise für Ben steigen ließ, hatte es dann auch in der Tat in sich: So gab es aufwendige Kuchen-Leckereien, zahlreiche Luftballons und bunte Spielmöglichkeiten für die kleinen Gäste.

Auch Pascal teilte Eindrücke von dem Event – und vermittelte damit auch den Eindruck, als würde sich nicht nur das Verhältnis mit Denise deutlich verbessert haben. Auch mit Denises Freund Henning Merten zeigte sich Pascal lachend in seinen Storys. "Es war ein sehr, sehr cooler Tag, schöner erster Geburtstag. Habe mich sehr gut mit den Leuten unterhalten, war echt 'ne coole Stimmung, hat echt Spaß gemacht. [...] Ich freue mich, ihn bald wiederzusehen", zog der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler sein Fazit – und bedankte sich anschließend bei seiner Ex-Frau und Henning für die Organisation.

Instagram / denise_kappes Ben-Matteo und Denise Kappès im September 2019

Anzeige

Instagram / pascal.kappes Henning Merten und Pascal Kappés auf Ben-Matteos Geburtstag

Anzeige

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Ben-Matteo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de