Stylen sich die Bewohner der Liebes-Insel etwa alle selbst? In sexy Outfits, knappen Bikinis – und vor allem mit ganz viel Haut zeigen sich die Love Island-Kandidaten auch in diesem Jahr wieder vor der Kamera. Seit mittlerweile drei Wochen beschäftigen die liebeshungrigen Singles die deutsche Trash-TV-Welt und werfen dabei auch die Frage auf, wer eigentlich ihre freizügigen Klamotten aussucht. Die aus der Show ausgeschiedene Lisa plaudert jetzt das Fashion-Geheimnis der Kuppelshow-Teilnehmer aus.

"Wir haben alle unsere eigenen Sachen mitgebracht und untereinander getauscht. Aber manchmal kamen auch Sachen von einer Stylistin rein. Wir konnten uns immer selber so kleiden, wie wir mochten", antwortet die Blondine einem Fan via Instagram. Offenbar suchen die Islander ihre Klamotten also selbst aus. Doch bei einer Sache hätten sie laut Lisa keine Entscheidungsbefugnis in der Villa: Für ihr Essen waren die Kandidaten nicht selbst verantwortlich – abgesehen vom Frühstück.

Seit gestern Abend dürfen sich die Fans auch wieder über die Outfits von Rückkehrerin Dijana Cvijetic freuen. Die Beauty bekam eine zweite Chance und kann sich nach ihrem Ausscheiden erneut ins Inselabenteuer stürzen. "Ich bin voller Vorfreude. Es gibt ja auch einige neue Islander, die ich noch nicht kenne. Freue mich sehr auf die alten Islander", erklärte sie vor dem Wiedereinzug und schnappte sich in der Show als erstes die Nachzügler-"Granate" Aleksandar Petrovic (28) als Flirt-Partner.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Lisa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige

Instagram / lisa.loveisland2019official "Love Island"-Lisa

Anzeige

RTL II Die "Love Island"-Kandidaten an Tag 18

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de