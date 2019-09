Madelaine Petsch (25) ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Bekannt wurde die Rothaarige durch die Netflix-Serie Riverdale. Und auch in Sachen Liebe hat die TV-Berühmtheit offenbar Glück. Seit einiger Zeit schon datet die Lady in Red nämlich den US-Amerikaner Travis Mills. Und dieser ist ebenfalls als Schauspieler tätig. Nun wurden die beiden Turteltauben zusammen gesichtet und bewiesen somit, wie happy sie immer noch sind!

Wie DailyMail berichtete, wurden Madelaine Petsch und ihr Freund Travis Mills am vergangenen Freitag in Los Angeles gesehen. Die beiden schienen mit dem legeren Look auf dem Weg zu einem Einkauf zu sein. Doch wer ist eigentlich der Mann an der Seite der 25-Jährigen? Travis startete im Alter von 15 Jahren eine eigene Punk-Rock-Band und brachte 2016 ebenfalls durch eine Netflix-Serie seine Schauspielkarriere ins Rollen. Er war in der Comedy-Reihe "Flaked" zu sehen.

Die beiden US-Amerikaner sind nun seit zweieinhalb Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sich Madelaine und Travis übrigens durch Social Media! Der 30-Jährige gratulierte der TV-Bekanntheit für ihre Rolle der Cheryl Blossom in Riverdale. Und aus sporadischem Insta-Kontakt wurde dann schnell ein Date, welches sich dann später in eine Beziehung verwandelte. In einem Interview mit Glamour verriet die Riverdale-Darstellerin, sie habe ihren Mr. Right gefunden: "Er hat mir beigebracht, wie man selbstlos sein kann und wie man liebt, denn ich wusste nicht, dass ich so lieben kann!"

