Welcher Mann hat Dijanas Herz erobert? Eigentlich war die Blondine bei Love Island bereits aus dem Rennen und musste sich aus dem TV-Abenteuer verabschieden. Jetzt hat sie allerdings eine zweite Chance auf die große Liebe in dem Kuppelformat bekommen – und durfte in die Show zurückkehren! Vor allem bei Danilo hat ihre Rückkehr für ein Gefühlschaos gesorgt. Hat Dijana seine Beziehung zu Couple-Parterin Melissa zerstört?

"Ich will für mich alleine sein. Ich glaube, das wäre jetzt im Moment das Beste", äußert der Vollblutitaliener im Gespräch mit seiner aktuellen Partnerin in einer kurzen Sequenz, die schon jetzt in der App zur Sendung abrufbar ist. Für die Brünette ist nach dieser Aussage bereits alles klar. Sie ist sicher, dass sich der Hottie für die blonde Konkurrentin entscheiden wird. "Wenn du dir deiner Lage nicht sicher bist, dann ist die Lage ja schon klar", erwidert sie traurig und befürchtet offenbar, dass Dijana Schuld an der Liebeskrise hat.

Doch wird die sich auch für den 22-Jährigen entscheiden? Als Nachrücker-Granate hat die Schweizer Miss Universe die Qual der Wahl und darf sich ihren Herzensmann selbst aussuchen. Ob Dijana wirklich Danilo wählt – und ob dieser sich seiner Gefühle bewusst wird, wird sich zeigen. Fakt ist aber: Ein bestehendes Couple wird heute auf jeden Fall auseinandergerissen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Melissa und Danilo bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Die "Love Island"-Couples an Tag 19

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Dijana Cvijetic, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de