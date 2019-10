Dan Reynolds (32) hat Grund zur Freude! Der Imagine Dragons-Star erfreute seine Fans im Januar mit einem süßen Liebes-Comeback: Ein knappes Jahr nach ihrer Trennung kam der Sänger wieder mit seiner Frau Aja Volkman zusammen. Und dann fackelte das Paar auch nicht lange: Nur drei Monate nach ihrer Reunion verkündeten sie, dass sie ihren vierten Nachwuchs erwarten! Und fünf Monate nach dieser freudigen Botschaft ist es nun so weit: Ihr Spross ist auf der Welt!

Auf Instagram teilte der frischgebackene Vater am Dienstag ein erstes Foto seines Kindes. Dazu schreibt der Musiker: "Heute Morgen am 1. Oktober geboren – Valentine Reynolds." Nach drei Töchtern kann sich der Familienvater also nun auch über einen männlichen Nachkommen freuen. "Der Name Valentine bedeutet 'stark'", führt der "Thunder"-Interpret weiter aus.

Dass sich Dan und Aja wiedergefunden haben, beschert ihnen nun ein noch größeres Familienglück. Über ihre neu entflammte Liebe äußerte sich die Mutter damals in den sozialen Medien mit süßen Worten: "Ich bin stolz auf dich Dan Reynolds. […] Ich weiß, dass es ein verrückter Weg war. Es hat uns in so vielen Momenten umgebracht. Letztes Jahr haben wir uns gegenseitig umgebracht und jetzt bauen wir es wieder auf."

Instagram / danreynolds Valentine Reynolds kurz nach der Geburt

Getty Images Dan Reynolds und Aja Volkman

Instagram / ajavolkman Aja Volkman und Dan Reynolds

